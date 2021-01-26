Бывшая супруга певца Виктора Павлика Лариса Созаева сбила гонор с нынешней пассии артиста - Сеть гудит

Так, беременная жена Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова осмелилась в эфире "Зіркового шляху" дать совет Созаевой, когда зашел вопрос о финансовой самостоятельности.

Как передает Politeka.net, Лариса вызвала ажиотаж своим ответным постом на Фейсбук - опубликовав строчки из стихотворения Юрия Марковцева под названием "Собака лает – караван идет".

"Есть паразиты и среди людей, Живут, за счёт других стремясь подняться. Своих в них нет ни мыслей, ни идей, Откуда ж им в душе никчёмной взяться! Им Бог судья, я лишь одно желаю: Чтобы когда-то совесть их нашла", - говорится в одном из фрагментов.

Пользователи бурно обсуждают новый скандал:

"Странно она такая молоденькая но такая мммм, продуманная)) Я больше чем уверена, что он и так вам помогал бы, даже если бы вы были категорически против... она просто ещё очень молода, чтоб понять"