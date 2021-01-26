Бывшая супруга певца Виктора Павлика Лариса Созаева сбила гонор с нынешней пассии артиста - Сеть гудит
Так, беременная жена Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова осмелилась в эфире "Зіркового шляху" дать совет Созаевой, когда зашел вопрос о финансовой самостоятельности.
Как передает Politeka.net, Лариса вызвала ажиотаж своим ответным постом на Фейсбук - опубликовав строчки из стихотворения Юрия Марковцева под названием "Собака лает – караван идет".
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Напомним, беременная жена Павлика внезапно раскрыла свои чувства к кумиру россиян: "Всегда со мной...".
Также Politeka писала, что беременная жена Виктора Павлика в тонкой маечке впечатлила округлившимися формами: «Нужно привести себя в порядок…».