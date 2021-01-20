Молоденькая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова впечатлила фигуркой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Катерина, которая ждет ребенка от звезды, случайно засветила округлившиеся формы. Как известно, пара только недавно сообщила о том, что Репяхова ждет ребенка. Девушка сообщила об этом в своем Инстаграм, опубликовав несколько фото.

При этом, фигурка девушки все время прячется под объемными платьями и свитерами. В одной из сторис, впрочем, Екатерина сняла одежду, оставшись в миниатюрной обтягивающей маечке, которая продемонстрировала изменения в ее фигурке. Бюст худенькой Репяховой прилично подрос, что сразу же бросилось в глаза поклонникам.

Фаны не смогли оставить комментарии к видео, так как в сторис отсутствует такая возможность. Сама же Катерина с мокрыми волосами отметила, что наводит марафет перед важной встречей.

«Сегодня у нас с ВП встреча в зуме по работе, нужно привести себя в порядок», - поделилась своими планами Репяхова.

Ранее мы писали, что Павлик и Репяхова встречались задолго до того, как стали вместе работать. Девушка поделилась кадром, на котором ей было всего 10 лет. Уже тогда она была фанаткой Павлика.

Напомним, что беременная жена Виктора Павлика ошеломила откровенностью, показав фото еще нерожденного малыша: "Так мы растем...".

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик, который скоро станет папой, без стыда засветил свои "упругости" на камеру: непристойные кадры.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика получила предостережение после личных откровений: «Ходи в церковь и проси…».