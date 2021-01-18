Молоденька дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як протікає її вагітність

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зняте в ліфті. Репяхова покрасувалася на камеру, пославши шанувальникам повітряний поцілунок.

Як відомо, зараз дружина артиста перебуває на 19 тижні вагітності. Про своє цікаве положення подружжя повідомило тільки недавно. Тепер дівчина ділиться з шанувальниками подробицями про свій стан.

"Залишу це відео тут. Вчора в такому красивому образі після інтерв'ю не зробила жодної фотографії. Про що я думала?)) До речі, я за 4,5 місяці вагітності не поправилася ні на один кілограм. Вірніше під час токсикозу скинула 2 і в них же повернулася. Питання до знавців, це нормально?",- задалася питанням дружина Павлика.

У коментарях їй залишили масу компліментів і власних історій.

"Бомбічна", "дуже красива", "щасливі люди... я цього капець як боюся", "Девулічка, моя хороша, просто ходи до церкви і проси, і все у вас буде добре, навколо стільки негативу, але ти бережи себе і свою сім'ю. Бог Він всесильний, а люди нехай говорять», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова не змогла мовчати і розкрила нові подробиці про свій стан: "ось такий подаруночок...".

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