Молоденькая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как протекает ее беременность

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, снятое в лифте. Репяхова покрасовалась на камеру, послав поклонникам воздушный поцелуйчик.

Как известно, сейчас жена артиста находится на 19 неделе беременности. О своем интересном положении супруги сообщили только недавно. Теперь девушка делится с поклонниками подробностями о своем состоянии.

«Оставлю это видео здесь. Вчера в таком красивом образе после интервью не сделала ни единой фотографии. О чем я думала?)) Кстати, я за 4,5 месяца беременности не поправилась ни на один килограмм. Вернее во время токсикоза сбросила 2 и в них же вернулась. Вопрос к знатокам, это нормально?», - задалась вопросом жена Павлика.

В комментариях ей оставили массу комплиментов и собственных историй.

«Бомбическая», «Очень красивая», «Счастливые люди... я этого капец как боюсь», «Девуличка, моя хорошая, просто ходи в церковь и проси, и все у вас будет хорошо, вокруг столько негатива, но ты береги себя и свою семью. Бог он всесилен, а люди пусть говорят», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Катерина Репяхова не смогла молчать и раскрыла новые подробности о своем состоянии: "Вот такой подарочек...".

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