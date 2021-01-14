Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розкрила нові подробиці про свою вагітність

Зовсім недавно 26-річна дружина артиста оголосила про свою вагітність, і з тих пір регулярно ділиться подробицями процесу в соцмережах. Як повідомляє Politeka.net, Репяхова поділилася новим постом на цю тему в своєму Instagram.

"У моєму блозі є дві інтриги))) який у мене термін?! І кого ми чекаємо?! Почну відкривати карти. Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Б-г послав мені малюка саме на цей період. ПДР у мене 13 червня. А 13.06-мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років", - розповіла Репяхова.

Вона також розкрила, що вже чотири рази була на УЗД і знає стать майбутньої дитини.

Крім того, Репяхова поділилася новим фото, на якому показала свій вагітний живіт.

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Її передплатники тут же відреагували на новий пост.

"Всього 2 інтриги? ой ні, інтриг набагато більше! Любимо Вас вже " « " так кого чекаєте?", "Нічого питати не буду. Тільки побажаю здоров'я вам і малюкові", " Катюша Я вас вітаю. Головне здоров'я Вам і малюкові!", "Дуже чекаємо яку стать малюка", - пишуть люди.

Нагадавши, романтичний Віктор Павлік побалував вагітну дружину прямо в душі: "неординарний початок...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Віктора Павлика розповіла про складний діагноз, фото з лікарні: "ліки перестали допомагати...".

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