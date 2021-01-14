Екатерина Репяхова, супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, похвасталась приятным моментом
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала сразу после душа.
Репяхова, о беременности которой стало известно совсем недавно, уже вовсю показывает животик и больше не скрывает "чуда". Девушка стояла перед большим зеркалом в ванной комнате в одном полотенце, наспех замотанном, - казалось, что еще чуть-чуть и ткань может предательски соскользнуть. На голове у Екатерины также было полотенце.
"Доброе утро! Муж принес кофе прям в душ... Так что такое, неординарное начало сегодняшних историй. Всем хорошего дня!", - сообщила довольная Репяхова.
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После этого девушка направилась к мужу в ресторан, где тот уже успел заказать завтрак.
"Ну, и куда же без десерта... У нас один на двоих десертик...", - говорит в кадре девушка.
Ранее она признавалась, что с беременностью стала больше кушать сладкого, хоть до этого была равнодушна.
"Думаешь, ты потолстеешь, и никогда не выйдешь замуж больше?", - подкалывал Репяхову муж, на что она ответила, что контролирует себя.
Ранее мы рассказывали, Репяхова напугала пользователей кадром с больничной кушетки, к ее руке была прикреплена капельница. Жена Павлика рассказала о своем недуге, который успешно победила после двух операций.
"Когда-то я хронически мучалась циститом. Но потом серьезно взялась за этот вопрос и победила его. Вдруг у вас такая же проблема, по хештегу моя история...", - сообщила Екатерина.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике и не сдержалась: "Мы узнали, кто у нас...".