Екатерина Репяхова, супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, похвасталась приятным моментом

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала сразу после душа.

Репяхова, о беременности которой стало известно совсем недавно, уже вовсю показывает животик и больше не скрывает "чуда". Девушка стояла перед большим зеркалом в ванной комнате в одном полотенце, наспех замотанном, - казалось, что еще чуть-чуть и ткань может предательски соскользнуть. На голове у Екатерины также было полотенце.

"Доброе утро! Муж принес кофе прям в душ... Так что такое, неординарное начало сегодняшних историй. Всем хорошего дня!", - сообщила довольная Репяхова.

После этого девушка направилась к мужу в ресторан, где тот уже успел заказать завтрак.

"Ну, и куда же без десерта... У нас один на двоих десертик...", - говорит в кадре девушка.

Ранее она признавалась, что с беременностью стала больше кушать сладкого, хоть до этого была равнодушна.

"Думаешь, ты потолстеешь, и никогда не выйдешь замуж больше?", - подкалывал Репяхову муж, на что она ответила, что контролирует себя.

Ранее мы рассказывали, Репяхова напугала пользователей кадром с больничной кушетки, к ее руке была прикреплена капельница. Жена Павлика рассказала о своем недуге, который успешно победила после двух операций.

"Когда-то я хронически мучалась циститом. Но потом серьезно взялась за этот вопрос и победила его. Вдруг у вас такая же проблема, по хештегу моя история...", - сообщила Екатерина.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике и не сдержалась: "Мы узнали, кто у нас...".