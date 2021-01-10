Молодая жена Виктора Павлика объявила о скором пополнении в их семье

26-летняя Екатерина Репяхова, на которой известный украинский певец женился прошлой весной, поделилась весьма недвусмысленным постом в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Девушка пока не стала открыто говорить, что беременна, но все становится понятно из ее фотографий.

«Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь», - написала Екатерина.

Она поделилась серией фотографий, на которых они с 55-летним мужем позируют рядом. При этом, молодая жена певца держит руку на заметно округлившемся животике.

Стоит отметить, что слухи о беременности Екатерины появились еще около месяца назад, когда подписчики начали замечать, как изменилась ее внешность. Люди бурно отреагировали на эту новость.

«Мы догадались ещё пару недель назад)) беременная женщина выглядит даже по-особенному», «Поздравляю!!! Внимательные подписчики уже заметили раньше! Здоровья крепкого!», «Кому оно надо? Он уже никому не актуален. Хотя «пиар» типа», «Как ты красиво держишься за животик», - пишут люди.

Отметим, что у Павлика было трое детей от разных женщин. Его младший сын, Павел, скончался в 2020 году после двух лет борьбы с раком. Именно от его матери певец в свое время ушел к Екатерине, чем изрядно шокировал многих поклонников.

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