Молодая жена 55-летнего музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как ей отдыхается с мужем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка пожаловалась на неожиданные трудности.

Виктор Павлик со своей 26-летней супругой проводят новогодние праздники в Яремче Ивано-Франковской области. Однако отдых пары омрачило слишком пристальное внимание со стороны других туристов.

Сидя в номере в кровате девушка поделилась откровением.

«Очень много людей здесь. Все очень сильно смотрят, рассматривают. Я понимаю, конечно, что это часть нашей жизни, что этому давно нужно привыкнуть, но все равно, это максимально дискомфортно, когда ты кушаешь, и тебе просто в рот заглядывают. Все время оборачиваются, рассматривают с ног до головы», - пожаловалась девушка.

Репяхова добавила, что пока больше всего ей нравится находиться в номере.

«Да, я понимаю, что это наоборот хорошо. Хуже, если бы никому не были интересны. Но все равно определенный дискомфорт есть. Поэтому в номере нам комфортнее всего. Так что мы в номере», - добавила супруга Виктора Павлика.

Напомним, что жена Павлика неожиданно сменила фамилию и поделилась откровением: «Он даже не догадывается».

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