Екатерина Репяхова, новая жена певца Виктора Павлика, удивила откровением, получив упрек от внимательной публики

Как передает Politeka.net, 26-летняя Репяхова опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в свадебном наряде, сопроводив пост неожиданным откровением.

Екатерина пожаловалась на трудности, которые им с Виктором пришлось преодолеть.

"2020 для нас с мужем, однозначно, из всех наших 5ти, - самый тяжёлый год.

Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение... Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали). Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно❤️", - говорится в подписи.

Зоркие подписчики уличили девушка в том, что она немного отредактировала свой пост.

"Красивая ❤️ Только вот странно написали, «этот год дал понять лично МНЕ...», до этого Вы не понимали за что любите своего мужа ?😅", - прокомментировала одна из пользовательниц Сети, на что Репяхова тут же нашлась, что ответить: "Так и знала, что к этому прицепятся)) до этого года у нас не было всех перечисленных проблем, а в этом году мы их пережили, чему я рада. И я отметила то, что для нашей семьи эти проблемы не стали преградой. Думаю, это понятно и очевидно)".

Ранее мы сообщали, Репяхова похвасталась в Инстаграм тем, что готовит супругу сюрприз на юбилей - 31 декабря Виктору исполнится 55 лет.

"Он даже не догадывается, что я придумала! И этот сюрприз нематериальный", - заинтриговала Екатерина.

Напомним, молодая жена Павлика разоткровенничалась о начале отношений с 54-летним певцом: "Был совсем другой..."

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