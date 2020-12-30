Екатерина Репяхова, новая жена певца Виктора Павлика, удивила откровением, получив упрек от внимательной публики
Как передает Politeka.net, 26-летняя Репяхова опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в свадебном наряде, сопроводив пост неожиданным откровением.
Екатерина пожаловалась на трудности, которые им с Виктором пришлось преодолеть.
"2020 для нас с мужем, однозначно, из всех наших 5ти, - самый тяжёлый год.
Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение... Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали). Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно❤️", - говорится в подписи.
Зоркие подписчики уличили девушка в том, что она немного отредактировала свой пост.
Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"
Беда случилась с известной российской певицей, которую любили миллионы: "Лицо собирали по кусочкам"
«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
Беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда..."
"Красивая ❤️ Только вот странно написали, «этот год дал понять лично МНЕ...», до этого Вы не понимали за что любите своего мужа ?😅", - прокомментировала одна из пользовательниц Сети, на что Репяхова тут же нашлась, что ответить: "Так и знала, что к этому прицепятся)) до этого года у нас не было всех перечисленных проблем, а в этом году мы их пережили, чему я рада. И я отметила то, что для нашей семьи эти проблемы не стали преградой. Думаю, это понятно и очевидно)".
Ранее мы сообщали, Репяхова похвасталась в Инстаграм тем, что готовит супругу сюрприз на юбилей - 31 декабря Виктору исполнится 55 лет.
"Он даже не догадывается, что я придумала! И этот сюрприз нематериальный", - заинтриговала Екатерина.
Напомним, молодая жена Павлика разоткровенничалась о начале отношений с 54-летним певцом: "Был совсем другой..."
Также Politeka писала, что «беременная» жена Виктора Павлика решилась на откровение и показала фото: «Когда я стану мамой...»