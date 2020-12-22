Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно рассказала о том, как отнеслась ее семья к роману с мужчиной вдвое старше ее

В этом году 54-летний Павлик сыграл четвертую свадьбу в своей жизни. На этот раз он женился на своем 26-летнем концертном директоре Екатерине, которая утверждает, что с детства была фанаткой певца. Примечательно, что отношения с молодой девушкой завязались у певца еще когда он был женат на своей бывшей супруге Ларисе Созаевой.

Как сообщает Politeka.net, Репяхова решила пообщаться со своими подписчиками в Инстаграм и поделилась новыми подробностями о начале отношений с Павликом. Так, она рассказала, как отреагировала ее семья на роман девушки с 54-летним мужчиной.

«Этот вопрос самый популярный среди подписчиков и журналистов. Это не было в один день, что я пришла и новость сообщила. Все было очень постепенно. Поэтому какой-то одной реакции я не помню», - написала Екатерина.

Впрочем, она отметила, что тогда их отношения с Павликом были очень нестабильными, поэтому она и сама не знала, чего от них ожидать.

«Виктор Павлик был совсем другой. И я не рассчитывала на серьезные отношения. И на него вообще сложно было положиться. Он не принадлежал сам себе. Но потом он все смог изменить. Ради нас. И уже тогда все были рады за меня», - поделилась откровениями девушка.

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