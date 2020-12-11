Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как развлекается во время похода по магазинам

26-летняя девушка, которая весной этого года расписалась с певцом, бросившим ради нее жену, поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В новом посте Репяхова рассказала, что хотела сфотографироваться на фоне елки в одном из торговых центров, однако там новогодних декораций не оказалось.

Вместо этого девушка решила сфотографировать себя в зеркале примерочной, где она меряла длинное платье.

«Не знаю почему я решила, что там должна быть большая и красивая елка, но ее там не оказалось. Поэтому пусть здесь будет просто селфи из примерочной», - подписала кадры Репяхова.

Ее подписчики прокомментировали свежий пост:

«Красавица», «Очень красивая», «Ой, жаль, что без елки», - пишут люди.

Ранее Репяхова призналась, что в их новоиспеченной семье есть определенные запреты. Так, муж не разрешает ей встречаться с друзьями мужского пола в вечернее время. Такие встречи девушка может устраивать только днем.

В то же время Репяхова рассказала, что Павлик не проверяет ее телефоны.

«Он никогда не проверяет мой телефон, никогда не ревнует меня…ну практически никогда», - рассказала девушка.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика раскрыла, как 54-летний муж развлекается без нее: «Сначала банька, потом…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".