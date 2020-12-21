Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которую недавно заподозрили в беременности, рассказала, какой хочет быть матерью

26-летняя девушка написала об этом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Девушка показала фото со своей мамой.

«Когда я стану мамой, я хочу быть такой же, как моя мама. Моя мамуля - для меня пример: любви, понимания и заботы❤ Надеюсь, и я когда-нибудь заслужу такие чувства своих детей, какие испытываю к тебе, моя мамуля», - написала Екатерина.

Отметим, молодая жена певца в последнее время стала носить довольно просторные наряды, чем вызвала подозрения в беременности. После нескольких постов в свободных одеждах девушку в Сети начали спрашивать, не находится ли она в положении. А кто-то, не дожидаясь ответа, стал поздравлять Виктора Павлика и его жену с будущим пополнением.

Напомним, Репяхова и Павлик расписалась 29 мая этого года в одном из киевских ЗАГСов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли свадьбу на середину августа. Однако, в начале месяца после двухлетней борьбы с раком умер сын артиста Павел, и молодые супруги вовсе отменили торжество.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".