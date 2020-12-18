Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала соблазнительное фото

26-летняя девушка поделилась новым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Одна из самых любимых фотографий», - отметила жена Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова показала черно-белое фото, на котором она приспустила с плеч наряд, но при этом прикрывает рукой грудь.

Волосы девушки собраны, только один локон изящно спадает.

Репяхова смотрит в кадр и слегка улыбается. Ее глаза подведены «стрелками».

В Сети оценили фото и щедро одарили девушку комплиментами.

«Какая же красота», «Волшебная», «Очень красивая», - пишут комментаторы.

Ранее Репяхова раскрыла, как в их семейной жизни развлекается ее 54-летний муж. Как выяснилось, певец посещает мальчишники и веселится с друзьями в бане.

На кадрах можно увидеть, как Павлик в теплой куртке собирается уходить, оставляя свою жену дома одну.

«Отправляю мужа на мальчишник сегодня. Погуляет без меня. Сначала банька, конечно же, потом мальчишник…Ты глянь!», - произносит Репяхова за кадром слегка недовольным тоном.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика раскрыла, как 54-летний муж развлекается без нее: «Сначала банька, потом…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".