Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала соблазнительное фото
26-летняя девушка поделилась новым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Одна из самых любимых фотографий», - отметила жена Виктора Павлика.
Екатерина Репяхова показала черно-белое фото, на котором она приспустила с плеч наряд, но при этом прикрывает рукой грудь.
Волосы девушки собраны, только один локон изящно спадает.
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Репяхова смотрит в кадр и слегка улыбается. Ее глаза подведены «стрелками».
В Сети оценили фото и щедро одарили девушку комплиментами.
«Какая же красота», «Волшебная», «Очень красивая», - пишут комментаторы.
Ранее Репяхова раскрыла, как в их семейной жизни развлекается ее 54-летний муж. Как выяснилось, певец посещает мальчишники и веселится с друзьями в бане.
На кадрах можно увидеть, как Павлик в теплой куртке собирается уходить, оставляя свою жену дома одну.
«Отправляю мужа на мальчишник сегодня. Погуляет без меня. Сначала банька, конечно же, потом мальчишник…Ты глянь!», - произносит Репяхова за кадром слегка недовольным тоном.
Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика раскрыла, как 54-летний муж развлекается без нее: «Сначала банька, потом…».
Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".