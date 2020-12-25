Старший сын певца Виктора Павлика Александр поделился откровениями о личной жизни

В интервью программе "Зірковий шлях" мужчина, который пошел по стопам отца и тоже стал певцом, рассказал об инциденте, котрый едва не разрушил его семью.

Со своей женой Олесей Александр живет уже 17 лет, вместе они воспитывают общего сына Давида. Он даже назвал себя "единственным Павликом" в роду, который прожил с женой дольше других.

Александр познакомился со своей будущей женой когда, ему было 19, а ей - 29. У женщины был ребенок от первого брака, но Александра совсем не смущало. В результате женщина ответила на ухаживания и они поженились.

Их супружескую жизнь омрачил только один эпизод - измена Александра с танцовщицей из балета шоу "Х-фактор".

"Это правда. Это был служебный роман", - признался мужчина.

Александр Павлик рассказал, что интрижка длилась около полугода, а жена узнала об этом из СМИ.

"На всю газету - мой фейс, и эта девушка рядом. Я неправильно поступил по отношению к своей семье. Было время, когда Олеся выбросила вещи из дома", - признался он.

Александр очень благодарен жене, что она смогла его простить.

"Я, наверное, единственный Павлик, который дольше других прожил со своей женой. Уже 17 лет", - добавил он.

Александр Павлик - сын народного артиста Украины от первого брака. Вторая супруга родила певцу дочь Кристину, которой сейчас 33 года, а третья - сына Павла, который умер в августе 2020 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Сейчас Виктор Павлик женат на 26-летней Екатерине Репяховой. Девушка работает концертным директором артиста.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".