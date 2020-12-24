Старший сын Виктора Павлика Александр тяжело пережил смерть родного брата и навсегда запомнил его последние слова

Как пишет Politeka.net, 21-летний Павел ушел из жизни в августе после длительной борьбы с раком. Александр Павлик в программе "Зірковий шлях" признался, что готовился к трагическому исходу.

По словам исполнителя, который пошел по стопам отца, они с Павлом очень близко общались, поэтому наблюдать за мучениями родного человека было вдвойне трудно. Сейчас Александру не дают покоя причины трагедии.

"Я его с детства знаю, я его на руках из роддома держал. И он такой чистый ребенок был", - признался сын Виктора Павлика. - "Я знаю, что такие люди рано уходят к Богу. Я просто не знаю, почему это с ним произошло".

Когда Павла не стало, Александр находился в гастролях, он узнал о произошедшем от своей супруги. По словам мужчины, родственники погибшего заранее готовились к самому худшему исходу и настраивали себя, однако от этого не стало легче после смерти юноши:

"Понимаешь, где-то мы немного и были готовы к этому. И Лора уже столько намучилась. В день похорон было очень тяжело".

Старший сын Виктора вспоминает разговор с братом, который состоялся накануне его смерти. Павел разоткровенничался о девушке, которую нашел на просторах интернета, а также о своих переживаниях. Больше всего больной парень боялся провести всю жизнь прикованным к постели.

"Саш, я ничего не боюсь. Овощем я лежать точно не хочу, но я уже жду либо Господь меня туда пускай забирает, либо сделает из меня здесь человека", – вспомнил Александр.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".