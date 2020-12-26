Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова спустя семь месяцев после свадьбы взяла фамилию мужа

Как известно, в мае этого года 54-летний украинский певец женился на своей 26-летней концертном директоре, которая утверждает, что с детства была его фанаткой. Долгое время после свадьбы Репяхова продолжала появляться в соцсетях под своей девичьей фамилией, однако теперь, видимо, что-то изменилось.

Так, как пишет Politeka.net, на днях девушка поменяла фамилию на своей странице в Инстаграм на Павлик. При этом непонятно, сменила ли девушка фамилию официально, или это только для социальной сети.

Кроме того, в своих Сторис Екатерина поделилась своими предновогодними ожиданиями. Примечательно, что 31 декабря ее муж отмечает день рождения, поэтому девушка уже предвкушает двойной праздник.

Так, она намекнула, что готовит мужу некий «нематериальный» сюрприз.

«Я уже так жду 31 декабря, чтобы сделать любимому сюрприз на 55 лет. Он даже не догадывается, что я придумала! И этот сюрприз нематериальный», - кокетливо написала Екатерина.

На видео она показала, как они с Павликом едут куда-то по Киеву. При этом певец сосредоточен на дороге и совсем не смотрит на жену, которая изо всех сил красуется перед камерой.

Напомним, скандал в семье Павлика, жена узнала позорную правду об изменах из СМИ: «Выбросила вещи из дома...».

Как сообщала Politeka, сын Павлика высказал все, что думает о романе 54-летнего отца с 26-летней: «Между ними не просто…».

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика разоткровенничалась о начале отношений с 54-летним певцом: "Был совсем другой...".