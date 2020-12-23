Старший сын известного украинского певца Виктора Павлика прокомментировал его скандальный роман и женитьбу на девушке вдвое младше

Популярный певец всю свою жизнь был известным ловеласом. Так, от своей третьей жены Ларисы он ушел к молодой девушке Екатерине Репяховой, с которой они в мае этого года сыграли свадьбу. Роман 54-летнего певца и его 26-летней концертного директора не мог не вызвать бурное обсуждение. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о своем отношении к нему высказался и старший сын Павлика Александр.

Так, 36-летний музыкант заявил, что не осуждает роман своего отца с молодой девушкой. По его словам, он сразу понял, что между ними не просто деловые отношения.

«Мне не надо рассказывать: "А это мой концертный директор. Она занимается билетами". Просто я встретил Катю в таком возрасте, когда стал думать более мудро. Раньше, думаю, был бы кипиш. А сейчас – им хорошо? Папе комфортно? Это его жизнь. Я его не осуждаю», - заявил Александр.

Нужно отметить, что Павлик не всегда присутствовал в жизни старшего сына. Александр родился от его первого брака, когда певец был еще совсем молодым. Он ушел из семьи, когда мальчику было только две недели, и после этого долгие годы не виделся с сыном. Вернулся Павлик в его жизнь только когда мальчик пошел в третий класс.

У певца также есть дочь Кристина от второго брака. Летом этого года ушел из жизни младший сын артиста, который долгое время боролся с онкологией.

Напомним, молодая жена Павлика разоткровенничалась о начале отношений с 54-летним певцом.

Как сообщала Politeka, «беременная» жена Виктора Павлика решилась на откровение и показала фото: «Когда я стану мамой...».

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