Вероятно, в скором времени певца Виктора Павлика и его молодую супругу можно будет поздравить

Как передает Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова, концертный директор, с которой Павлик закрутил роман, будучи женатым, и которую в последствии повел в ЗАГС, опубликовала любопытный кадр в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото Репяхова позирует в кондитерском отделе рядом с шоколадными "дедами морозами". На девушке распахнутая красная курточка и теплый серый свитер, который кажется слегка "надутым" в районе животике. И неудивительно, в последнее время поговаривают что Репяхова и ее 54-летний звездный муж ожидают пополнения.

Так ли это, пока неизвестно: Екатерина стойко хранит молчание.

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"Ой, люблю такие штуки!", - прокомментировала одна из подписчиц девушки.

Ранее мы сообщали, Репяхова удивила романтической фотосессией, ради которой позволила себе немного пококетничать. Девушка позировала на одном из черно-белых снимков в темном платье, которое лихо приспустила на плечах.

«Одна из самых любимых фотографий», - отметила жена певца.

Напомним, Репяхова и Павлик расписалась 29 мая этого года в одном из киевских ЗАГСов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли свадьбу на середину августа. Однако, в начале месяца после двухлетней борьбы с раком умер сын артиста Павел, и молодые супруги вовсе отменили торжество.

Напомним, молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…».

Также Politeka писала, что большие проблемы у Павлика и его молодой жены, девушка прямо в постели записала видеообращение: "Мы потеряли...".