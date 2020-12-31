Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика напугала тревожным известием

Как передает Politeka.net, 26-летняя Катя опубликовала в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых показала разбитую машину.

Девушка рассказала, что случилось. Оказалось, после представления в Октябрьском дворце, они вместе с мамой ехали домой, когда попали в аварию. Репяхова поделилась подробностями ДТП.

"Въехала в меня женщина-пенсионерка... Сдавала назад, не заметила меня и въехала. Мы долго разбирались, думали, что делать... вызывать полицию или что... В итоге, она просто дала денег и все, мы разъехались", - сообщила жена Павлика.

Также она показала поврежденное авто, у которого был хорошенько "примят" бампер.

"Благо, что мама была рядом. Сама я бы умерла там))", - подписала кадр Катя.

Примечательно, что это событие произошло накануне дня рождения ее благоверного. 31 декабря Павлику исполняется 55 лет.

Позабыв о ночном кошмаре, Репяхова трогательно поздравила его с юбилеем в своем Инстаграм-блоге.

"Любимый! Сегодня 55❤️ Я всегда рядом, твой ангел-хранитель, как на этой фотографии ✨", - говорится в подписи.

На фото девушка предстала в свадебном наряде и с букетиком белых цветов, присев на ручку кресла, где сидел Виктор. Екатерина нежно прислонилась к мужу и обняла его за плечо. Оба искренне улыбались.

"Молодцы❤️❤️❤️ Берегите друг друга❤️"; "Классная пара!!!! Ему с Вами очень повезло 🌹🌹🌹Счастья Вам 🌹"; "Прекрасное фото 😻", " С именинником тебя Катюша❤️❤️❤️", - откликнулись в комментариях пользователи.

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