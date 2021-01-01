Молоденькая жена 55-летнего музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, в чем встречала Новый год

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото из салона красоты, продемонстрировав, как прихорошилась к Новому году. Девушка выбрала для праздника простое но стильное платье с необычным принтом. Волосы красотка аккуратно заплела, дополнив образ ярким макияжем. В целом образ Репяховой получился весьма скромным и элегантным.

«Вчера было самое лучшее празднование Нового Года в моей жизни. Семья, подарки, улыбки. Такое спокойствие и тепло на душе. Я очень счастлива и сильно люблю своих родных и друзей», - подписала фото Екатерина.

В комментариях ее стали поздравлять с Новым годом и желать успехов.

Стоит отметить, что перед празднованием Нового года семейство Кати также отметило 55-летний юбилей Виктора Павлика, который празднует день рождения 31 декабря. У себя в сторис девушка показала счастливого мужа с тортиком в руках.

Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2020 году. Девушка некоторое время была концертным директором артиста, что и позволило им сильно сблизиться. Катя славится своим острым язычком и громкими откровениями о жизни с артистом.

Напомним, что жена Павлика неожиданно сменила фамилию и поделилась откровением: «Он даже не догадывается».

Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его 55-летия, фото: "Я бы умерла там...".

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