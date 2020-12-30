Катерина Репяхова, нова дружина співака Віктора Павлика, здивувала одкровенням, отримавши докір від уважної публіки

Як передає Politeka.net, 26-річна Репяхова опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у весільному вбранні, супроводивши пост несподіваним одкровенням.

Катерина поскаржилася на труднощі, які їм з Віктором довелося подолати.

"2020 для нас з чоловіком, однозначно, з усіх наших 5-ти, - найважчий рік.

Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище... Але цей рік показав, що я люблю свого чоловіка точно не за звання або кількість грошей (як багато мене дорікали). Ми стільки всього пережили... але ми стали сильнішими. 2021 обіцяє бути добрим, світлим і позитивним. Нам тепер нічого не страшно❤️", - йдеться у підписі.

Уважні фоловери викрили дівчину в тому, що вона трохи відредагувала свій пост.

"Красива ❤️ тільки от дивно написали, "цей рік дав зрозуміти особисто МЕНІ...", до цього ви не розуміли за що любите свого чоловіка?😅", - прокоментувала одна з користувачок мережі, на що Репяхова тут же знайшлася, що відповісти: "Так і знала, що до цього причепляться)) до цього року у нас не було всіх перерахованих проблем, а в цьому році ми їх пережили, чому я рада. І я зазначила те, що для нашої сім'ї ці проблеми не стали перешкодою. Думаю, це зрозуміло і очевидно)".

Раніше ми повідомляли, Репяхова похвалилася в Instagram тим, що готує чоловікові сюрприз на ювілей - 31 грудня Віктору виповниться 55 років.

"Він навіть не здогадується, що я придумала! І цей сюрприз нематеріальний", - заінтригувала Катерина.

Нагадаємо, молода дружина Павлика розговорилася про початок відносин з 54-річним співаком: "був зовсім інший..."

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