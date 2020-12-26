Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова через сім місяців після весілля взяла прізвище чоловіка
Як відомо, у травні цього року 54-річний український співак одружився на своїй 26-річній концертному директорі, яка стверджує, що з дитинства була його фанаткою. Довгий час після весілля Репяхова продовжувала з'являтися в соцмережах під своїм дівочим прізвищем, проте тепер, мабуть, щось змінилося.
Так, як пише Politeka.net, днями дівчина поміняла прізвище на своїй сторінці в Instagram на Павлик. При цьому незрозуміло, чи змінила дівчина прізвище офіційно, або це тільки для соціальної мережі.
Крім того, у своїх сторіс Катерина поділилася своїми передноворічними очікуваннями. Примітно, що 31 грудня її чоловік відзначає день народження, тому дівчина вже передчуває подвійне свято.
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Так, вона натякнула, що готує чоловікові якийсь «нематеріальний» сюрприз.
"Я вже так чекаю 31 грудня, щоб зробити коханому сюрприз на 55 років. Він навіть не здогадується, що я придумала! І цей сюрприз нематеріальний", - кокетливо написала Катерина.
На відео вона показала, як вони з Павликом їдуть кудись по Києву. При цьому співак зосереджений на дорозі і зовсім не дивиться на дружину, яка щосили красується перед камерою.
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