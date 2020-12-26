Співак дізнається про все в день народження

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова через сім місяців після весілля взяла прізвище чоловіка

Як відомо, у травні цього року 54-річний український співак одружився на своїй 26-річній концертному директорі, яка стверджує, що з дитинства була його фанаткою. Довгий час після весілля Репяхова продовжувала з'являтися в соцмережах під своїм дівочим прізвищем, проте тепер, мабуть, щось змінилося.

Так, як пише Politeka.net, днями дівчина поміняла прізвище на своїй сторінці в Instagram на Павлик. При цьому незрозуміло, чи змінила дівчина прізвище офіційно, або це тільки для соціальної мережі.

Крім того, у своїх сторіс Катерина поділилася своїми передноворічними очікуваннями. Примітно, що 31 грудня її чоловік відзначає день народження, тому дівчина вже передчуває подвійне свято.

Так, вона натякнула, що готує чоловікові якийсь «нематеріальний» сюрприз.

"Я вже так чекаю 31 грудня, щоб зробити коханому сюрприз на 55 років. Він навіть не здогадується, що я придумала! І цей сюрприз нематеріальний", - кокетливо написала Катерина.

На відео вона показала, як вони з Павликом їдуть кудись по Києву. При цьому співак зосереджений на дорозі і зовсім не дивиться на дружину, яка щосили красується перед камерою.

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