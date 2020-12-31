Катерина Репяхова, дружина Віктора Павлика налякала тривожною звісткою

Як передає Politeka.net, 26-річна Катя опублікувала в "сторіз" в Instagram кадри, на яких показала розбиту машину.

Дівчина розповіла, що сталося. Виявилося, після вистави в Жовтневому палаці, вони разом з мамою їхали додому, коли потрапили в аварію. Репяхова поділилася подробицями ДТП.

"В'їхала в мене жінка-пенсіонерка... Здавала назад, не помітила мене і в'їхала. Ми довго розбиралися, думали, що робити... викликати поліцію або що... У підсумку, вона просто дала грошей і все, ми роз'їхалися", - повідомила дружина Павлика.

Також вона показала пошкоджене авто, у якого був гарненько "прим'ятий" бампер.

"Благо, що мама була поруч. Сама я б померла там))", - підписала кадр Катя.

Примітно, що ця подія сталася напередодні дня народження її благовірного. 31 грудня Павлику виповнюється 55 років.

Забувши про нічний кошмар, Репяхова зворушливо привітала його з ювілеєм у своєму Instagram-блозі.

"Коханий! Сьогодні 55❤️ я завжди поруч, твій янгол-охоронець, як на цій фотографії✨", - йдеться в підписі.

На фото дівчина постала у весільному вбранні і з букетиком білих квітів, присівши на ручку крісла, де сидів Віктор. Катерина ніжно притулилася до чоловіка і обійняла його за плече. Обидва щиро посміхалися.

"Молодці❤️❤️❤ ️ бережіть один одного❤️"; "класна пара!!!! Йому з Вами дуже пощастило 🌹 🌹 🌹щастя вам🌹"; "прекрасне фото 😻", "З іменинником тебе Катюша❤ ️ ❤️❤️", - відгукнулися в коментарях користувачі.

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