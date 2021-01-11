Молодая жена Виктора Павлика похвасталась фигурой после объявления о беременности
26-летняя Екатерина Репяхова поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Жена Виктора Павлика показала кадры на фоне бассейна, где она позировала в соблазнительном черном купальнике с множеством тонких шлеек на груди.
Также Репяхова показала, важный элемент ее утра.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
Никитюк в термотрусиках и обтягивающем костюме оконфузилась новым фото: "Выглядит жутковато..."
Трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка: "даже не ожидала этого..."
"Помятая" Никитюк показала маму-красотку, резкий контраст: "Немножко перепила..."
«Наш утренний ритуал. Кофе», - написала девушка.
При этом она поспешила всех успокоить, и в ответ на замечания фолловеров отметила, что врач разрешает пить кофе, не смотря на беременность.
Показала репяхова и свой завтрак.
Жена Виктора Павлика рассказала, что пол ребенка они уже знают. Но будет у них мальчик или девочка, пока не раскрыла.
«30 декабря мы узнали, кто у нас. Я очень сильно переживала, и первую ночь спать не могла. Думала, на какие именно кружки будем сдавать нашего ребенка», - поделилась Репяхова.
Стоит отметить, что слухи о беременности Екатерины появились еще около месяца назад, когда подписчики начали замечать, как изменилась ее внешность.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика в кровати призналась о личном: "Давно нужно привыкнуть, но… ".
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика с игривыми косичками поразила откровением в день 55-летия мужа: «Лучшее в моей жизни…».
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его 55-летия, фото: "Я бы умерла там...".