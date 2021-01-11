Молодая жена Виктора Павлика похвасталась фигурой после объявления о беременности

26-летняя Екатерина Репяхова поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Жена Виктора Павлика показала кадры на фоне бассейна, где она позировала в соблазнительном черном купальнике с множеством тонких шлеек на груди.

Также Репяхова показала, важный элемент ее утра.

«Наш утренний ритуал. Кофе», - написала девушка.

При этом она поспешила всех успокоить, и в ответ на замечания фолловеров отметила, что врач разрешает пить кофе, не смотря на беременность.

Показала репяхова и свой завтрак.

Жена Виктора Павлика рассказала, что пол ребенка они уже знают. Но будет у них мальчик или девочка, пока не раскрыла.

«30 декабря мы узнали, кто у нас. Я очень сильно переживала, и первую ночь спать не могла. Думала, на какие именно кружки будем сдавать нашего ребенка», - поделилась Репяхова.

Стоит отметить, что слухи о беременности Екатерины появились еще около месяца назад, когда подписчики начали замечать, как изменилась ее внешность.



Напомним, молодая жена Виктора Павлика в кровати призналась о личном: "Давно нужно привыкнуть, но… ".

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика с игривыми косичками поразила откровением в день 55-летия мужа: «Лучшее в моей жизни…».

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его 55-летия, фото: "Я бы умерла там...".