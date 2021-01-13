Екатерина Репяхова, супруга артиста Виктора Павлика, собрала всю волю в кулак, чтобы победить серьезный недуг

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка активно делится с публикой в Инстаграм, как обстоят дела. Так, Екатерина опубликовала в "сториз" свежий кадр из больницы. Накрытая белой простыней она лежала на кушетке. Репяхова подняла голову и улыбнулась в камеру. А также сделала жест пальцами "мир": видно, что к ее руке прикреплена система капельницы.

"Лежи! Чудо...", - говорит за кадром женщина, на что неунывающая Репяхова попросила: "Сними фото..."

"Когда-то я хронически мучалась циститом. Но потом серьезно взялась за этот вопрос и победила его. Вдруг у вас такая же проблема по хештегу моя история...", - говорится в подписи.

Напомним, Репяхова, забеременевшая от Павлика, который старше ее на 29 лет, особенно осторожно сейчас относится к своему здоровью. Ранее она рассказывала, что долгие годы страдала от болезни - ситуация усуглублялась тем, что ей никак не могли поставить верный диагноз.

"После того, как приступы не проходили 6 дней подряд и мои лекарства перестали мне помогать, я поняла, что нужно действовать, - рассказывала Екатерина в своем микроблоге, отметив, что отправилась на лечение в Москву. - В Украине мою проблему не могут решить на протяжении многих лет. Просто пичкают антибиотиками. На этом фоне низкий иммунитет... Меня продиагностировали и озвучили два диагноза: лейкоплакия мочевого пузыря и дистопия уретры. Вы представляете какое счастье узнать, что с тобой происходило на протяжении 5 лет..."

По словам Репяховой, ей тогда предстояло пройти сразу две операции.

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