Молодая жена Виктора Павлика показала беременный животик

26-летняя Екатерина Репяхова, которая недавно призналась, что ждет ребенка, поделилась фотографией в своем микроблоге в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

55-летний Виктор Павлик со своей супругой сейчас отдыхают в спа-отеле в Яремче Ивано-Фрнаковской области.

Практически все время они проводят вместе, но сегодня утром артист решил покататься на лыжах, а его жена осталась в отеле.

Репяхова провела время в бассейне. При этом супруга Виктора Павлика впервые показала свой беременный живот. Она позировала в красивом черном купальнике с тонкими ремешками.

Ранее девушка признавалась, что срок ее беременности уже больше трех месяцев.

Также она рассказала, что поначалу очень страдала от токсикоза.

"Первые месяцы было очень тяжело, была полная апатия. Все было, и рвота и тошнота, особенно такое общее недомогание. вообще не желание вставать, нежелание что-то делать", - поделилась Екатерина.

Екатерина отметила, что их отдых подходит к концу.

«Скоро приедет мой муж. Пообедаем и куда-нибуть с ним еще поедем. А завтра уже потихонечку домой», - рассказала девушка.

Также она показала супруга, который уже успел накататься и вернуться в отель.

«Лыжник мой», - ласково говорит она.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике и не сдержалась: "Мы узнали, кто у нас...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика объявила о беременности и засветила живот, кадры: «Даже выглядит по-особенному».

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