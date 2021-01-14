Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова расскрыла новый подробности о своей беременности

Совсем недавно 26-летняя супруга артиста объявила о своей беременности, и с тех пор регулярно делится подробностями процесса в соцсетях. Как сообщает Politeka.net, Репяхова поделилась новым постом на эту тему в своем Инстаграм.

«В моем блоге есть две интриги))) Какой у меня срок?! И кого мы ждём?! Начну открывать карты. Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Б-г послал мне малыша именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. А 13.06 - мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет», - рассказала Репяхова.

Она также раскрыла, что уже четыре раза была на УЗИ и знает пол будущего ребенка.

Кроме того, Репяхова поделилась новым фото, на котором показала свой беременный живот.

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Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Всего 2 интриги? ой нет, интриг гораздо больше! Любим вас уже», «Так кого ждете?», «Ничего спрашивать не буду. Только пожелаю здоровья вам и малышу», «Катюша я Вас поздравляю. Главное здоровья Вам и малышу!», «Очень ждём какой пол малыша», - пишут люди.

Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика рассказала о сложном диагнозе, фото из больницы: "Лекарства перестали помогать...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.