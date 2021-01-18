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Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова відповіла на запитання фоловерів

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина дуже активно веде сторінку в Instagram і демонструє своє життя.

Відповідаючи на питання фоловерів, дівчина оприлюднила архівний знімок, на якому дитиною зображена поруч з Павликом.

Павлик і Репяхова позують в кадрі в обнімку в оточенні натовпу людей, при цьому в правій руці артист тримає кулькову ручку.

Репяхова зазначила, що є прихильницею творчості Павлика приблизно з 10 років.

Зазначимо, раніше вагітна дружина співака прокоментувала 28,5-річну різницю у віці з чоловіком.

За словами Репяхової, її бентежить не вік, а безвідповідальність і дурість людей. Вона підкреслила, що ставати батьками ніколи не пізно, якщо все відбувається по любові.

"Яка різниця, скільки [років] буде моєму чоловікові, якщо він буде кращим татом своїй дитині?"- написала вона.

Також Репяхова відповіла і питання про те, чи не бентежить її, що вона вище чоловіка.

Катерина стверджує, що хоч різниця в зрості і є, вона її ніколи не помічала і їй так абсолютно комфортно.

Нагадаємо, романтичний Віктор Павлік побалував вагітну дружину прямо в душі: "неординарний початок...".

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