Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова відповіла на запитання фоловерів
Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина дуже активно веде сторінку в Instagram і демонструє своє життя.
Відповідаючи на питання фоловерів, дівчина оприлюднила архівний знімок, на якому дитиною зображена поруч з Павликом.
Павлик і Репяхова позують в кадрі в обнімку в оточенні натовпу людей, при цьому в правій руці артист тримає кулькову ручку.
Репяхова зазначила, що є прихильницею творчості Павлика приблизно з 10 років.
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Зазначимо, раніше вагітна дружина співака прокоментувала 28,5-річну різницю у віці з чоловіком.
За словами Репяхової, її бентежить не вік, а безвідповідальність і дурість людей. Вона підкреслила, що ставати батьками ніколи не пізно, якщо все відбувається по любові.
"Яка різниця, скільки [років] буде моєму чоловікові, якщо він буде кращим татом своїй дитині?"- написала вона.
Також Репяхова відповіла і питання про те, чи не бентежить її, що вона вище чоловіка.
Катерина стверджує, що хоч різниця в зрості і є, вона її ніколи не помічала і їй так абсолютно комфортно.
Нагадаємо, романтичний Віктор Павлік побалував вагітну дружину прямо в душі: "неординарний початок...".
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