Молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка очень активно ведет страницу в Инстаграм и демонстрирует свою жизнь.
Отвечая на вопросы фолловеров, девушка обнародовала архивный снимок, на котором ребенком запечатлена рядом с Павликом.
Павлик и Репяхова позируют в кадре в обнимку в окружении толпы людей, при этом в правой руке артист держит шариковую ручку.
Репяхова отметила, что является поклонницей творчества Павлика примерно с 10 лет.
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Отметим, ранее беременная супруга певца прокомментировала 28,5-летнюю разницу в возрасте с мужем.
По словам Репяховой, ее смущает не возраст, а безответственность и глупость людей. Она подчеркнула, что становиться родителями никогда не поздно, если все происходит по любви.
"Какая разница, сколько [лет] будет моему мужу, если он будет лучшим папой своему ребенку?" – написала она.
Также Репяхова ответила и вопрос о том, не смущает ли ее, что она выше мужа.
Екатерина утверждает, что хоть разница в росте и есть, она ее никогда не замечала и ей так абсолютно комфортно.
Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.