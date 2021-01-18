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Молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила на вопросы фолловеров

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка очень активно ведет страницу в Инстаграм и демонстрирует свою жизнь.

Отвечая на вопросы фолловеров, девушка обнародовала архивный снимок, на котором ребенком запечатлена рядом с Павликом.

Павлик и Репяхова позируют в кадре в обнимку в окружении толпы людей, при этом в правой руке артист держит шариковую ручку.

Репяхова отметила, что является поклонницей творчества Павлика примерно с 10 лет.

Отметим, ранее беременная супруга певца прокомментировала 28,5-летнюю разницу в возрасте с мужем.

По словам Репяховой, ее смущает не возраст, а безответственность и глупость людей. Она подчеркнула, что становиться родителями никогда не поздно, если все происходит по любви.

"Какая разница, сколько [лет] будет моему мужу, если он будет лучшим папой своему ребенку?" – написала она.

Также Репяхова ответила и вопрос о том, не смущает ли ее, что она выше мужа.

Екатерина утверждает, что хоть разница в росте и есть, она ее никогда не замечала и ей так абсолютно комфортно.

Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.