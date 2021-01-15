Супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова не удержалась и похвасталась своим "чудом"
Девушка совсем недавно раскрыла, что находится в интересном положении, но уже активно делится фото не только своего беременного животика, но и еще нерожденного малыша.
Как передает Politeka.net, 26-летняя Репяхова опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых похвасталась первыми снимками ребенка.
"Когда-то мы были такие... Это первое наши УЗИ. Потом на 8-й недельке мы стали такими... А сейчас еще больше!", - комментировала Екатерина, гладя пальцами по фото.
Девушка рассказала, что уже успела сделать четыре УЗИ. Первое - на 4 неделе, когда ей сообщении о беременности. Второе - когда становилась на учёт на 8 неделе, третье - на 12-й, и последнее, четвертое - на 16-й.
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До этого жена Павлика раскрыла главную интригу - срок и предполагаемую дату родов.
Сейчас девушка находится на 19-й неделе беременности. Они с мужем ожидают появление малыша 13 июня. Примечательно, что именно в этот день Екатерине исполнится 27.
"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Б-г послал мне малыша именно на этот период. Вот такой подарочек...", - делилась эмоциями будущая мама.
Пол ребенка они с мужем пока держат в интриге.
Ранее Репяхова рассказывала, как с беременностью изменились ее вкусы. Так, девушка стала есть больше сладкого, хотя ранее была к этому равнодушна.
"Думаешь, ты потолстеешь, и никогда не выйдешь замуж больше?", - подкалывал ее Павлик.
Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.