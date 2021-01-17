Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, чому була змушена припинити зйомки
Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких повідала, що сталося під час зйомок її інтерв'ю на телеканалі "Україна". В процесі у неї в животі почала штовхатися дитина - Катерині від надлишку почуттів знадобився деякий час, щоб прийти в себе та продовжити бесіду.
"Забула розповісти, уявляєте, тільки почалося інтерв'ю, я починаю щось розповідати, і тут відчуваю, в животі щось відбувається... Загалом мій малюк так сильно бився в животі, що я збилася, що я говорила, і сказала: "Ой, вибачте, будь ласка..." Просто почала сміятися, тому що це так забавно... Потім прийшла в себе, налаштувалася і продовжила, - поділилася щаслива Репяхова та висловила надію, що цей "шматочок" не виріжуть, - Думаю, це покажуть, тому що це мило".
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Крім того, вона показала, як візажисти на телебаченні зробили з неї красуню.
"Фарбуватися на інтерв'ю не треба) Там нафарбують", - повідомила Катерина.
Раніше ми розповідали, що Репяхова ризикнула показати в Мережі фото свого ще ненародженого малюка. Дівчина розповіла, що була вже на чотирьох УЗД, похвалившись першими знімками дитини.
Зараз дівчина перебуває на 19-му тижні вагітності. Вони з чоловіком очікують появу малюка 13 червня. Примітно, що саме в цей день Катерині виповниться 27.
"Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Б-г послав мені малюка саме на цей період. Ось такий подаруночок...", - писала вона в Instagram.
Нагадаємо, романтичний Віктор Павлік побалував вагітну дружину прямо в душі: "неординарний початок...".
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