Молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, почему была вынуждена прекратить съемки
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поведала, что случилось во время съемок ее интервью на телеканале "Украина". В процессе у нее в животе начал толкаться ребенок - Екатерине от переизбытка чувств понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и продолжить беседу.
"Забыла рассказать, представляете, только началось интервью, я начинаю что-то рассказывать, и тут чувствую, в животе что-то происходит... В общем мой малыш так сильно бился в животе, что я сбилась, что я говорила, и сказала: "Ой, извините, пожалуйста..." Просто начала смеяться, потому что это так забавно... Потом пришла в себя, настроилась и продолжила дальше, - поделилась счастливая Репяхова и выразила надежду, что этот "кусочек" не вырежут, - Думаю, это покажут, потому что это мило".
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали: "Впервые за 12 лет..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Новая напасть обрушилась на Одессу, пострадали более 50 людей, врачи едва успевают
Кроме того, она показала, как визажисты на телевидении сделали из нее красавицу.
"Краситься на интервью не надо) Там накрасят", - сообщила Екатерина.
Ранее мы рассказывали, что Репяхова рискнула показать в Сети фото своего еще нерожденного малыша. Девушка рассказала, что была уже на четырех УЗИ, похваставшись первыми снимками ребенка.
Сейчас девушка находится на 19-й неделе беременности. Они с мужем ожидают появление малыша 13 июня. Примечательно, что именно в этот день Екатерине исполнится 27.
"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Б-г послал мне малыша именно на этот период. Вот такой подарочек...", - писала она в Инстаграм.
Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.