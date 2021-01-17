Молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, почему была вынуждена прекратить съемки

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поведала, что случилось во время съемок ее интервью на телеканале "Украина". В процессе у нее в животе начал толкаться ребенок - Екатерине от переизбытка чувств понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и продолжить беседу.

"Забыла рассказать, представляете, только началось интервью, я начинаю что-то рассказывать, и тут чувствую, в животе что-то происходит... В общем мой малыш так сильно бился в животе, что я сбилась, что я говорила, и сказала: "Ой, извините, пожалуйста..." Просто начала смеяться, потому что это так забавно... Потом пришла в себя, настроилась и продолжила дальше, - поделилась счастливая Репяхова и выразила надежду, что этот "кусочек" не вырежут, - Думаю, это покажут, потому что это мило".

Кроме того, она показала, как визажисты на телевидении сделали из нее красавицу.

"Краситься на интервью не надо) Там накрасят", - сообщила Екатерина.

Ранее мы рассказывали, что Репяхова рискнула показать в Сети фото своего еще нерожденного малыша. Девушка рассказала, что была уже на четырех УЗИ, похваставшись первыми снимками ребенка.

Сейчас девушка находится на 19-й неделе беременности. Они с мужем ожидают появление малыша 13 июня. Примечательно, что именно в этот день Екатерине исполнится 27.

"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Б-г послал мне малыша именно на этот период. Вот такой подарочек...", - писала она в Инстаграм.

Напомним, романтичный Виктор Павлик побаловал беременную жену прямо в душе: "Неординарное начало...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала беременный живот без одежды и раскрыла свою проблему.