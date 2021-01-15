Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова не втрималася й похвалилася своїм "дивом"

Дівчина зовсім недавно розкрила, що при надії, але вже активно ділиться фото не тільки свого вагітного животика, але й ще ненародженого малюка.

Як передає Politeka.net, 26-річна Репяхова опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких похвалилася першими знімками дитини.

"Колись ми були такі... Це перше наші УЗД. Потім на 8-му тижні ми стали такими... А зараз ще більше!", - коментувала Катерина, гладячи пальцями по фото.

Дівчина розповіла, що вже встигла зробити чотири УЗД. Перше - на 4 тижні, коли їй повідомили про вагітність. Друге - коли ставала на облік на 8 тижні, третє - на 12-му, і останнє, четверте - на 16-му.

До цього дружина Павлика розкрила головну інтригу - термін та передбачувану дату пологів.

Зараз дівчина перебуває на 19-му тижні вагітності. Вони з чоловіком очікують появу малюка 13 червня. Примітно, що саме в цей день Катерині виповниться 27.

"Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Б-г послав мені малюка саме на цей період. Ось такий подаруночок...", - ділилася емоціями майбутня мама.

Стать дитини вони з чоловіком поки тримають в інтризі.

Раніше Репяхова розповідала, як з вагітністю змінилися її смаки. Так, дівчина стала їсти більше солодкого, хоча раніше була до цього байдужа.

"Думаєш, ти погладшаєш, і ніколи не вийдеш заміж більше?", - підколював її Павлик.

Нагадаємо, романтичний Віктор Павлік побалував вагітну дружину прямо в душі: "неординарний початок...".

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