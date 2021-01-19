Український співак Віктор Павлік ошелешив своїх фанатів кадрами з Хрещення

Відео музикант опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, популярний виконавець Віктор Павлік вирішив "очиститися" на Водохреща і скупався в крижаній воді.

Видно, що для сміливого вчинку Віктор Павлик відправився в заміський готель, оскільки ззаду за кадром видніється засніжений ліс і дерева.

Вранці музикант абсолютно голий пірнув в крижану купіль і тричі занурився, дотримуючись багаторічні традиції.

В кінці відеоролика Віктор Павлік помахав рукою своїм шанувальникам в камеру і став вилазити з купелі.

Варто відзначити, що молода дружина Павлика не склала компанію музиканту. Все через вагітність, адже Катерина Репяхова всіляко оберігає малюка.

Раніше ми розповідали, як Віктор Павлік балує вагітну дружину.

Свіже фото Катерина публікувала у своєму Instagram.

Дівчина стояла перед великим дзеркалом у ванній кімнаті в одному рушнику, наспіх замотаному, - здавалося, що ще трохи і тканина може зрадницьки зісковзнути. На голові у Катерини також був рушник.

Як розповіла вагітна дівчина, Віктор Павлік приніс їй каву прямо в душ.

Нагадавши, вагітна дружина Віктора Павлика засвітила принади у відвертому купальнику

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