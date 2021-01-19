Украинский певец Виктор Павлик ошарашил своих фанатов кадрами с Крещения

Видео музыкант опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, популярный исполнитель Виктор Павлик решил "очиститься" на Крещение и искупался в ледяной воде.

Видно, что для смелого поступка Виктор Павлик отправился в загородный отель, поскольку сзади за кадром виднеется заснеженный лес и деревья.

Утром музыкант абсолютно голый нырнул в ледяную купель и трижды окунулся, соблюдая многолетние традиции.

В конце видеоролика Виктор Павлик помахал рукой своим поклонникам в камеру и стал вылазить из купели.

Стоит отметить, что молодая жена Павлика не составила компанию музыканту. Все из-за беременности, ведь Екатерина Репяхова всячески оберегает малыша.

Ранее мы рассказывали, как Виктор Павлик балует беременную жену.

Свежее фото Екатерина публиковала в своем Instagram.

Девушка стояла перед большим зеркалом в ванной комнате в одном полотенце, наспех замотанном, - казалось, что еще чуть-чуть и ткань может предательски соскользнуть. На голове у Екатерины также было полотенце.

Как рассказала беременная девушка, Виктор Павлик принес ей кофе прямо в душ.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика объявила о беременности и засветила живот

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