Украинский певец Виктор Павлик ошарашил своих фанатов кадрами с Крещения
Видео музыкант опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
Так, популярный исполнитель Виктор Павлик решил "очиститься" на Крещение и искупался в ледяной воде.
Видно, что для смелого поступка Виктор Павлик отправился в загородный отель, поскольку сзади за кадром виднеется заснеженный лес и деревья.
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Утром музыкант абсолютно голый нырнул в ледяную купель и трижды окунулся, соблюдая многолетние традиции.
В конце видеоролика Виктор Павлик помахал рукой своим поклонникам в камеру и стал вылазить из купели.
Стоит отметить, что молодая жена Павлика не составила компанию музыканту. Все из-за беременности, ведь Екатерина Репяхова всячески оберегает малыша.
Ранее мы рассказывали, как Виктор Павлик балует беременную жену.
Свежее фото Екатерина публиковала в своем Instagram.
Девушка стояла перед большим зеркалом в ванной комнате в одном полотенце, наспех замотанном, - казалось, что еще чуть-чуть и ткань может предательски соскользнуть. На голове у Екатерины также было полотенце.
Как рассказала беременная девушка, Виктор Павлик принес ей кофе прямо в душ.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика объявила о беременности и засветила живот
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика попала в ДТП накануне его 55-летия