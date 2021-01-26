Екатерина Репяхова, молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика, сравнила себя с его экс-супругой

Как передает Politeka.net, 26-летняя Репяхова дала совет бывшей жене артиста Ларисе Созаевой в эфире программы "Зірковий шлях".

Так, ведущая затронула тему, помогает ли Виктор материально экс-супруге и двум своим детям от первого брака Кристине и Александру (третий сын, Павел, напомним, умер в прошлом году из-за рака).

По словам Репяховой, муж помогает Созаевой выплачивать кредит за квартиру, и с этим девушка, мол, согласно. В остальном же - Екатерина взяла на себя смелость преподать Ларисе урок на собственном примере.

"Он чувствует сильно свою вину и ответственность... Есть кредит - все, что касается кредита, я считаю, да, если он его взял 15 лет назад, пообещал, то он должен свое слово сдержать. Все, что касается каких-то других вопросов, я считаю, что человек должен учиться жить самостоятельно, уметь за себя постоять... только потому, что Виктор не вечный. Я живу по таким принципам, что у меня все максимально в жизни обустроено так, что я, как сейчас живу с Виктром, точно так же завтра могу жить и без Виктора", - ответила Репяхова.

Отметим, экс-супруга Павлика долго приходила в себя после тяжелой утраты. В 2018 году у одного из их с Виктором сыновей обнаружили рак. 21-летний Павел умер спустя два года борьбы со страшным недугом.

Напомним, Екатерина и Виктор познакомились в 2015 году, а спустя три года она стала концертным директором певца. В мае 2020-го пара зарегистрировала свои отношения, но торжество из-за карантина, тяжелой болезни и смерти сына Павлика перенесли на осень 2021-го.

Недавно Репяхва объявила во всеуслышание о своей беременности. Девушка ожидает появления первенца в июне.

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