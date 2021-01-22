Молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как выглядела до того, как переехала в Киев
Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка очень активно ведет страницу в Инстаграм и демонстрирует свою жизнь. На этот раз она решила показать архивные фото.
Екатерина Репяхова родилась в 1994 году в Днепре. Там девушка провела свое детство и юность. А вот после окончания школы в 17 лет она поехала поступать на учебу в Киев.
Жена Павлика отметила, что ее переезду поспособствовала старшая сестра. Екатерина показала с ней общие фото, на котрых запечатлена еще брюнеткой и с короткой стрижкой. Отметим, девушку совсем невозможно узнать.
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Интересно, что со своим будущим супругом Репяхова познакомилась именно в родном городе – Днепре, сразу после того, как она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Датой, которая изменила всю ее жизнь стало 4 ноября 2015 года.
При этом фанаткой певца Репяхова была еще с детства, его песни она слушала с 10 лет.
А когда выросла, она стала его концертным директором. Однако это произошло не сразу. Сперва, Павлик не захотел брать ее на работу. И Екатерина три года работала у психолога Дмитрием Карпачевым. Наладить контакт с певцом удалось позже.
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