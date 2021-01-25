Кто бы мог подумать!

Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, не сдержала чувств в особенный для ее день

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала ряд своих воспоминаний в "сториз" в Инстаграм. Поводом послужил день рождения ее любимого поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.

На одном из кадров Репяхова поделилась архивным фото семилетней давности. Девушка позировала возле памятника Высоцкому, установленному недалеко от Петровских ворот, на Страстном бульваре в Москве. 19-летняя Катя повторила "позу" скульптуры, раскинув руки, как и бард. На ней была длинная юбка в клетку, серый пиджак и черное пальто.

"В 2014 году я очень странно одевалась, но главное тут - Владимир Семенович", - подписала кадр Репяхова.

На другом кадре Екатерина показала свой старый пост из соцсети Фейсбук (2016 года), посвященный Высоцкому.

"Всегда со мной. Часть меня", - говорилось в том посте.

Судя по всему, жена Павлика за это время не изменила своим вкусам и до сих пор с теплотой отмечает день рождения барда.

"Сегодня бы 83... Неотъемлимая часть моей юности, Владимир Семенович", - подписала кадр Екатерина.

Стоит отметить, согласно масштабному опросу, несколько лет назад россияне назвали ключевыми фигурами XX века Юрия Гагарина, Владимира Высоцкого и Георгия Жукова.

Почти все россияне — 99% — знают, кто такой Высоцкий. Около трети опрошенных называют его кумиром прошлого столетия. Из тех, кто знаком с его творчеством, 92% признались, что оно оставило положительные впечатления. По мнению еще 67% граждан, Высоцкий оказал сильное влияние на формирование взглядов и ценностей многих людей в России.

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