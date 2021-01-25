Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал, как относится к огромной разнице в возрасте между ним и его молодой женой, которая сейчас ждет от него первенца

Пара 55-летнего артиста и 26-летней Екатерины Репяховой с самого начала вызывала большой резонанс, ведь именно к молодой девушке певец ушел от своей третей жены. В новом интервью ValevskaSHOW на ютуб-канале "ПравдаТУТ" Павлик признал, что разница в возрасте почти в 30 лет действительно значительна.

Тем не менее певец уверяет, что в их отношениях все замечательно, ведь молодая девушка знает, когда ей стоит промолчать или уступить мужу.

«Между нами хорошие отношения, есть любовь, нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить», - поделился откровением Павлик.

Певец также отметил, что в начале их отношений Репяхова часто его ревновала, между ними вспыхивали ссоры, однако за пять лет романа все наладилось.

«Она заметно мне уступает во всем. Несмотря на то, что она юная, уже мудрая», - похвалил жену Павлик.

Певец также не исключил, что после рождения их ребенка они все же сыграют свадьбу, ведь до этого пара расписалась без особых торжеств.

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