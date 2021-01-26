Молодая жена украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала, как чувствует себя во время беременности

26-летняя Екатерина Репяхова продолжает делиться всеми подробностями своей беременности в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Девушка, которая давно известна своим стремлением выставлять личную жизнь напоказ, раскрыла, как для нее прошли первые 20 недель в ожидании ребенка.

«Как только я узнала о том, что стану мамой, меня накрыла эйфория, потом страх. Особенно по вечерам, когда я ложилась спать. Мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой», - рассказала Репяхова.

По ее словам, после этого начался токсикоз, во время которого из-за плохого самочувствия у нее не было ни времени, ни сил сомневаться в себе.

«Было просто плохо)) Но когда наступил второй триместр, появились энергия, силы, такая легкость и хорошее настроение. И только после первых шевелений (их я почувствовала на 19 неделе) пришло полное осознание, что во мне новая жизнь», - призналась жена Павлика.

Она также поделилась снимком, на котором позирует возле стены в черном топе на тонких бретельках и немного свободных черных брюках.

«Кстати тут я уже с животиком, просто из-за чёрных штанов не очень заметно», - добавила Репяхова.

Напомним, экс-жена Павлика, потерявшая сына, поставила на место беременную Репяхову: "Бог судья, я лишь одно желаю...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика дала совет его экс-супруге, за которую он выплачивает кредит: "Виктор не вечный".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, как изменились его отношения с беременной женой: "Уступает мне во всем".