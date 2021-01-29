Жена украинского певца Виктора Павлика показала, как поддерживает физическую форму во время беременности

Екатерина Репяхова выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из бассейна, где занимается вместе со звездным мужем, пишет Politeka.net. 26-летняя девушка сфотографировалась у воды в обтягивающем купальнике-боди, который подчеркнул ее животик, который заметно вырос к пятому месяцу.

"Польза бассейна для беременной Первый триместр беременности я практически не двигалась и чувствовала, как мне не хватает нагрузки и активностей. Посколько ходить в тренажерный зал беременным нельзя, я решила ходить в бассейн. И муж меня поддержал. Ему плавание также очень полезно", - рассказала Екатерина в своем микроблоге. - "Главное, не перегружать себя, не плавать больше 30 минут, не делать резких движений. Получаю огромное удовольствие от бассейна, особенно то чувство, когда выходишь после плавания и чувствуешь приятную усталость".

Пользователи сети высказали в комментариях свое мнение о тренировках беременной супруги Виктора Павлика:

"Я тоже ходила в бассейн 🏊‍♀️ когда была беременной, это такой кайф"; "Почему нельзя ходить в тренажерку? Это оч странное отношение у беременности. Не стоит брать доп нагрузки, которых ты не делала до беременности"; "Вы большая молодец, зато потом не будет проблем с кожей!"; "Умница - красавица)".

Напомним, Виктор Павлик рассекретил имя ребенка от молодой жены, семейные кадры слили в сеть: "Коробочка с чудом"

Как сообщала Politeka, экс-жена Павлика, потерявшая сына, поставила на место беременную Репяхову: "Бог судья, я лишь одно желаю...".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, как изменились его отношения с беременной женой: "Уступает мне во всем".