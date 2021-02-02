"У сына не было дней рождения в кафе..."

Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, ошарашила многозначительным кадром

Как передает Politeka.net, 26-летняя девушка опубликовала архивное фото в "сториз" в Инстаграм, отвечая на вопрос подписчиков.

В частности, у нее попросили показать "незабываемый день рождения". На что Репяхова ответила, что все "дни рождения волшебные", но выбрала все же фото за 2016 год.

"Будущий муж подарил 101 розу", - говорится в подписи.

На кадре намарафеченная Екатерина в светлом платье еле удерживала в руках огромный букет, позируя у окна.

При этом такие роскошные подарки Виктор умудрялся преподносить своей тогда еще любовнице на фоне жесткой экономии в семье.

О том, как жилось в это время его трем детям, в частности младшему сыну Павлу (умершему в 2020-м году в возрасте 21 года от рака), рассказывала в одном из интервью экс-супруга Павлика Лариса Созаева.

"За последних 12 лет ни у меня, ни у сына не было дней рождения в кафе или ресторане из-за отсутствия денег (он так говорил). Все ее праздники проходят исключительно в ресторанах, оплаченных Виктором... При этом он отказывал всем своим родным – детям, жене, маме, племяннице, – делилась наболевшим в интервью 24 каналу женщина, добавив, что неоднократно хотела подать на развод из-за постоянных измен. - Он умолял меня, обещая, что изменится, что больше не будет! Уходят ли от хороших жен? Конечно, уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!"

Павлик и нынче всячески балует беременную супругу - Репяхова ожидает первенца и должна родить в июне.

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