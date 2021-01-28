Певец Виктор Павлик разоткровенничался о своем пагубном пристрастии

55-летний артист признался в редкой и смертельной особенности своего организма, из-за чего даже попадал в больницу. Об этом он рассказал в интервью Натальи Валевской.

По словам Виктора, было время в молодости, когда он позволял себе шумные вечеринки и море алкоголя. Однако, пережив несколько опасных ситуаций, ему пришлось взяться за ум и остановиться.

"Я позволял себе выпить коньяк, виски, самбуку, - все, что горело. Это было весело, организм воспринимал все хорошо, но наступил момент в моей жизни, когда организм начал отказываться от алкоголя. Мне очень трудно было отходить... разное было, и капался... я понял, что я свое озеро уже выпил", - поделился артист.

При этом с пагубной привычкой сам он справиться не мог, поэтому пришлось обращаться за помощью к специалистам.

"Общаясь с врачами и другими умными людьми, мне говорили: "Или будешь пить и умрешь, или завязывай и будешь жить. Потому что ты относишься к тем 10%, так сказать, алкоголиков, в мире, которым нельзя употреблять алкоголь, потому что это алкоголизм". 90% людей пьют себе и им ничего, если плохо, они отходят. А вот мне нельзя", - подытожил Павлик.

Сейчас, по словам артиста, он со своей 26-летней женой Екатериной Репяховой ведут здоровый образ жизни, тем более, что девушка беременна.

Певец поблагодарил жену за поддержку и тепло о ней отозвался: «Между нами хорошие отношения, есть любовь, нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить».

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