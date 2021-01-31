Український співак Віктор Павлік почав активно займатися спортом під час карантину

У своєму мікроблозі в соцмережі "Instagram" артист опублікував фото з басейну, куди віднедавна ходить разом з вагітною дружиною Катериною Репяховою, передає Politeka.net. Для пам'ятного знімка він підплив до бортика і завмер, опинившись по плечі у воді. Віктор Павлік блиснув на камеру волохатими грудьми і щасливою посмішкою.

"У здоровому тілі - здоровий дух", - зазначив знаменитий виконавець в описі фото. Катерина Репяхова (яка так і не змінила прізвище після весілля) тут же відреагувала на знімок в коментарях: "як же я рада, що ми тепер разом ходимо в басейн 🥰🥰🏊♂️🏊♂️🏊♂️".

Користувачі Мережі теж не залишилися байдужі до Сімейного Дозвілля Віктора Павлика і залишили свої відгуки під постом:

"Красивий"; "старий ви вже, дідусь"; "Здоров'я вам. Хай Бог охороною вам буде. Здоров'я вам"; "Божого благословення тобі".

Раніше Катерина Репяхова, яка знаходиться на п'ятому місяці вагітності, розповіла, чому вони із зірковим чоловіком вирішили ходити басейн. За словами молодої дружини артиста, перший місяць триместру вона відчувала брак фізичної активності і корисних навантажень. Тепер в її положенні займатися в тренажерному залі не можна, а ось плавати - саме те.

"Чоловік мене підтримав. Йому плавання також дуже корисно", - розповіла Катерина у своєму мікроблозі. - "Головне, не перевантажувати себе, не плавати більше 30 хвилин, не робити різких рухів. Отримую величезне задоволення від басейну", - заявила Катерина в недавньому пості для"Instagram".

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Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу.

Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика відверто розповіла, чого боялася, дізнавшись, що вагітна: "мені ставало так..".