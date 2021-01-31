Украинский певец Виктор Павлик начал активно заниматься спортом во время карантина

В своем микроблоге в соцсети "Инстаграм" артист опубликовал фото из бассейна, куда с недавних пор ходит вместе с беременной женой Екатериной Репяховой, передает Politeka.net. Для памятного снимка он подплыл к бортику и замер, оказавшись по плечи в воде. Виктор Павлик сверкнул на камеру волосатой грудью и счастливой улыбкой.

"В здоровом теле - здоровый дух", - отметил знаменитый исполнитель в описании фото. Екатерина Репяхова (которая так и не сменила фамилию после свадьбы) тут же отреагировала на снимок в комментариях: "Как же я рада, что мы теперь вместе ходим в бассейн 🥰🥰🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️".

Пользователи сети тоже не остались равнодушны к семейному досугу Виктора Павлика и оставили свои отзывы под постом:

"Красивый"; "Старый вы уже, дедушка"; "Здоровья вам. Пусть Бог охраной вам будет. Здоровья вам"; "Божьего благословения тебе".

Ранее Екатерина Репяхова, которая находится на пятом месяце беременности, рассказала, почему они со звездным мужем решили ходить бассейн. По словам молодой жены артиста, первый месяц триместра она чувствовала нехватку физической активности и полезных нагрузок. Теперь в ее положении заниматься в тренажерном зале нельзя, а вот плавать - самое то.

"Муж меня поддержал. Ему плавание также очень полезно", - рассказала Екатерина в своем микроблоге. - "Главное, не перегружать себя, не плавать больше 30 минут, не делать резких движений. Получаю огромное удовольствие от бассейна", - заявила Екатерина в недавном посте для "Инстаграм".

Напомним, беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик рассекретил имя ребенка от молодой жены, семейные кадры слили в сеть.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала, чего боялась, узнав, что беременна: "Мне становилось так..".