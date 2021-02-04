Молодая жена популярного украинского певца Виктора Павлика рассказала, как не спала всю ночь из-за денег

26-летняя Екатерина Репяхова сейчас носит под сердцем ребенка от Виктора Павлика и поэтому очень впечатлительна. Она регулярно рассказывает о своей жизни в Instagram и в этот раз в сторис поделилась неприятными переживаниями из-за денег, пишет Politeka.net.

Екатерина Репяхова рассказала, что с ней приключилось ночью, когда она спала. По словам беременной девушки она почему-то не выключила звук на своем телефоне перед сном и ее разбудил звук смс-сообщения, которое пришло в 3.00.

"Ох и ночь у меня сегодня была... Я забыла выключить звук на телефоне... И в три ночи приходит смс... Я просыпаюсь, конечно же, и читаю...",- пишет Екатерина в соцсети, а также показывает содержимое послания.

Как оказалось, с ее счета было снято почти тысячу гривен, но причин не объясняется. В тексте только указано, что деньги были списаны за покупку в iTunes.

"Айтюнс сняли с меня 900 гривен. Я не понимаю, за что... Конечно, я посреди ночи разнервничалась... Собралась в бассейн... но у меня просто нет сил",- жалуется Екатерина Репяхова своим подписчикам.

Скорее всего, девушка стала жертвой обмана мошенников, которые получили доступ к ее счету и завладели ее средствами.

Также она показала, как приходит в себя после ночного стресса и всплеска эмоций. Она опубликовала короткое видео, на котором сидит у окна уставшая и с зелеными патчами под глазами.

"Прихожу в себя, страшненькая, конечно. Но ничего, наверное, даже в бассейн еще пойдем",- расказывает жена Виктора Павлика о своих панах на день.

Напомним, беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."

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