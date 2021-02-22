Известный певец Виктор Павлик признался, каким отцом и дедом себя считает

Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Виктор Павлик дал большое интервью программе "Ужин с Дороти" на YouTube, где рассказал много о своей карьере клипах, близких людях и молодой супруге Екатерине, а также в преддверии стать в четвертый раз отцом поделился то, какой он папа.

Он считает себя отвратительным отцом, да и дедом, не очень хорошим:

"Постоянно всю жизнь на гастролях, детей я своих почти не видел и почти не воспитывал потому что все время в разъездах. Наверное я чувствую внутри души, где мои дети обделены были по жизни, с точки зрения отца. Слава Богу за всех мам, потому что мамы воспитывали, своих детей. Слава Богу дети воспитанные, культурные, вежливые, как говорится", - заявил звезда.

"У меня еще все впереди", - говорит Павлик, ведь готовится стать отцом в четвертый раз.

Дедушка уже трижды, певец также заметил, что и внуков не балует: "Внуков редко вижу, редко посещаю, редко даю какие-то подарки, или еще что".

Певец признался, что думает об этом, анализирует:

"Каюсь, ругаю себя ... Но считаю, что так оно и есть и было по крайней мере".



По словам Павлика, дети не упрекали его в том, что его нет рядом. Единственное, что старший сын Саша говорил, папа, ну когда мы с тобой встретимся, посидим, пару часов поговорим, как папа с сыном.

Но по словам певца сыну уже 37 лет, сам имеет двоих детей, которых очень воспитывает.

"Относительно того, каким я был отцом ... Каким мог, таким был", - в завершение рассказал певец.

Известно, что в прошлом году сын Виктора Палика, Павел скончался от рака.

Напомним, что Виктор Павлик эпично опозорился перед украинцами, забыв о правилах приличия.

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