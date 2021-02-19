Известный украинский певец Виктор Павлик разозлил украинцев поведением во время интервью

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик недавно дал интервью программе "Ужин с Дороти" на YouTube, где рассказал много о своей карьере клипах, близких людях и молодой супруге Екатерине. Но украинцев ужасно разозлило само поведение артиста во время разговора с ведущей (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Виктор Павлик во время интервью увлеченно рассказывал о себе, но так как программа была построена в ресторанном формате и располагала к задушевной беседе, на столе перед певцом стоял салат и напитки. И Виктор Павлик, несмотря на то, что сама ведущая не притронулась к еде, не захотел упускать шанс перекусить, и увлеченно уплетал салат за обе щеки.

При этом артист продолжал разговаривать и даже приплямкивал, пока еда была у него во рту. Конечно, нужно понимать, что программа, которую посмотрят миллионы украинцев, специально построена так, чтобы обстановка казалась непринужденной, а приглашенный гость должен был просто отвечать на вопросы. Но из-за приплямкивания и громкого пережевывания даже самые ярые поклонники Виктора Павлика осудили его за некультурное поведение, о чем и написали в своих комментариях к видео на YouTube.

"Голодный, бедный дядя, чавкает, будто с голодного края. Семки, телик. Как ведущая это чудо выдержала?", "Бедный", хоть наелся во время съемки... Это ужас, а не интервью", "Виктор , так аппетитно "рубает", ест, впервые вижу у Дороти такого гостя с таким здоровым аппетитом", "Дороти смотрит на него опупевшими глазами и нервно сглатывает, как говорится, на шару и уксус сладкий", "Да, формат - ужин, однако, это первый гость, который постоянно жует... И это вот "чавканье" настолько мешает.... Такое впечатление, что настолько голоден, что не может удержаться", "Пришел поесть голодный... Бедный...", "Не мог подождать до окончания интервью... Просто некрасиво...", "Ест так, будто он с голодного края", "Не нравятся люди, которые во время разговора едят, жуют, чавкают. Понятно, что формат ресторанный, но слушать неприятно",- пишут возмущенные украинцы в адрес Виктора Павлика.

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