Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, показала, как проводит время вместе с супругом
Девушка сейчас находится в интересном положении, а это не мешает ей держать себя в тонусе, передает Politeka.net. В этот раз звезда опубликовала несколько сторис в Инстаграм, в которых показала, где проводит время вместе с мужем.
Екатерина предстала в белом халате в лифте, когда за ней зашел муж. Виктор Павлик также был в халате, а нос и рот прикрыл платком. Артист помахал рукой в камеру.
Репяхова улыбнулась, похвалившись свежим видом без косметики.
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Позже девушка показала свой талант - как плавает в бассейне с голубой водой. Девушка улыбалась и видно, что ей нравится это занятие. А в это время ее снимал, вероятно, муж.
"Какая я смешная", - написала жена Павлика.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Виктор Павлик женился в четвертый раз 29 мая прошлого года в одном из киевских ЗАГСов. Избранницей стала его молодой концертный директор Екатерина Репяхова.
Примечательно, что пара познакомилась на концерте в Трускавце 16 лет назад. Артист запомнил Екатерину. А когда девушка повзрослела и закончила учебу в вузе, она случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц.
Певец позвал девушку, после чего завязался разговор и появились чувства.
Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".
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