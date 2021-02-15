Екатерина Репяхова, молодая супруга 55-летнего певца Виктора Павлика, показала, как проводит время вместе с супругом

Девушка сейчас находится в интересном положении, а это не мешает ей держать себя в тонусе, передает Politeka.net. В этот раз звезда опубликовала несколько сторис в Инстаграм, в которых показала, где проводит время вместе с мужем.

Екатерина предстала в белом халате в лифте, когда за ней зашел муж. Виктор Павлик также был в халате, а нос и рот прикрыл платком. Артист помахал рукой в камеру.

Репяхова улыбнулась, похвалившись свежим видом без косметики.

Позже девушка показала свой талант - как плавает в бассейне с голубой водой. Девушка улыбалась и видно, что ей нравится это занятие. А в это время ее снимал, вероятно, муж.

"Какая я смешная", - написала жена Павлика.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Виктор Павлик женился в четвертый раз 29 мая прошлого года в одном из киевских ЗАГСов. Избранницей стала его молодой концертный директор Екатерина Репяхова.

Сначала пышное торжество перенесли изза карантина, но после того, как у Виктора умер сын, пара и вовсе отменила праздник.

Примечательно, что пара познакомилась на концерте в Трускавце 16 лет назад. Артист запомнил Екатерину. А когда девушка повзрослела и закончила учебу в вузе, она случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц.

Певец позвал девушку, после чего завязался разговор и появились чувства.

Напомним, Павлик на корпоративе отжег хит российского певца: "Мечты сбываются...".

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