Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась тревожным признанием о своем самочувствии

Как известно, 26-летняя Репяхова ждет своего первенца, а вот для Павлика этот ребенок станет уже четвертым. Девушка делится всеми подробностями своей жизни в Инстаграм, рассказывая о своем самочувствии в мельчайших деталях.

На этот раз Репяхова пожаловалась на плохое самочувствие в своих Сториз, пишет Politeka.net.

Так, жена Павлика рассказала, что бывает, когда она долго не ест. В публикации Репяхова показала, что обедать ей пришлось уже вечером, из-за чего она чувствовала себя не очень хорошо.

«Как хорошо, когда покушаешь. А то уже в обморок падала», - пожаловалась Репяхова на видео, на котором показала, как она сейчас выглядит.

Позже она также прокомментировала вопрос от подписчиков, которые написали, что она выглядит устало.

«Были небольшие неприятные моменты сегодня. Которые меня и мужа расстроили. Мне кажется, даже поднималась температура. Но уже все хорошо», - написала Репяхова.

Ранее жена Павлика рассказала о своей невосполнимой утрате. Екатерина опубликовала фото своего дедушки в пиджаке с медалями.

"Девять лет, как нет моего дедушки", - написала Репяхова и добавила: "Я так не набылась с бабушкой и дедушкой в жизни. Мне их очень не хватает. Цените, у кого они есть", - написал она.

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