Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась тревожным признанием о своем самочувствии
Как известно, 26-летняя Репяхова ждет своего первенца, а вот для Павлика этот ребенок станет уже четвертым. Девушка делится всеми подробностями своей жизни в Инстаграм, рассказывая о своем самочувствии в мельчайших деталях.
На этот раз Репяхова пожаловалась на плохое самочувствие в своих Сториз, пишет Politeka.net.
Так, жена Павлика рассказала, что бывает, когда она долго не ест. В публикации Репяхова показала, что обедать ей пришлось уже вечером, из-за чего она чувствовала себя не очень хорошо.
«Как хорошо, когда покушаешь. А то уже в обморок падала», - пожаловалась Репяхова на видео, на котором показала, как она сейчас выглядит.
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Позже она также прокомментировала вопрос от подписчиков, которые написали, что она выглядит устало.
«Были небольшие неприятные моменты сегодня. Которые меня и мужа расстроили. Мне кажется, даже поднималась температура. Но уже все хорошо», - написала Репяхова.
Ранее жена Павлика рассказала о своей невосполнимой утрате. Екатерина опубликовала фото своего дедушки в пиджаке с медалями.
"Девять лет, как нет моего дедушки", - написала Репяхова и добавила: "Я так не набылась с бабушкой и дедушкой в жизни. Мне их очень не хватает. Цените, у кого они есть", - написал она.
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